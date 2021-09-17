شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات «مدنية» لـ40 مستفيدا بـ«بيئة الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد 40 من منسوبي فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، من معرض الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية الذي أقامه الفرع، بالتعاون مع وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، وذلك من خلال العديد من الخدمات، كإصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية، وبدل تالف عنها، وإصدار سجلات الأسرة، بالإضافة إلى خدمة تعديل المهنة.

وأفاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، بأن هذه المبادرة جاءت من منطلق تفعيل الشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية، والتي تستهدف توفير الوقت والجهد للمستفيدين، مؤكدا حرص قيادتنا الرشيدة «أيدها الله» على أن تقدم الأجهزة الحكومية تسهيلات في خدماتها دون تعثر لمصالح المواطنين والمقيمين.

وأشاد المطيري بالخدمات المقدمة من الأحوال المدنية بالدمام امتدادا لجهود الأحوال المدنية العامة في تيسير تقديم الخدمات وتسهيلها، وهو ما يندرج تحت رؤية المملكة 2030 في ارتفاع منسوب الخدمات وتحسين جودة الحياة.