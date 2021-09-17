شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب وتوظيف 50 شابا وفتاة بـ«الموارد البشرية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يباشر 50 شابا وفتاة من الفئات المستفيدة التي يرعاها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، أعمالهم الوظيفية بعد تدريبهم على مهن متنوعة بمجالات إدارية وفنية وتقنية، ضمن اتفاقية تفاهم وقّعتها إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة مع إحدى الشركات الخاصة، لتوظيف المستفيدين وتأهيلهم بما يحقق متطلبات التنمية الشاملة والاستدامة لأفراد المجتمع.

وأكد مدير عام فرع الوزارة عبدالرحمن المقبل، أن هذه الاتفاقية تهدف لتوظيف 50 مستفيدا، من الأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة، وأبناء الأسر الضمانية، وذوي الدخل المحدود، بعد العمل على تدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا متمكنين في أعمالهم ويحققوا التميز الوظيفي، مبينا خلال توقيعه مذكرة التفاهم أن مثل هذه الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار الاجتماعي مع القطاع الخاص تخلق التضامن والتكاتف بين أفراد المجتمع ومختلف قطاعات الدولة، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030 وتطلعات القيادة الرشيدة «أيدها الله».

من ناحيته، أكد مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة والقائم على مشروع الاستثمار الاجتماعي خالد العبيد، سعي الإدارة من خلال هذه البرامج إلى تحقيق مستهدفات التحول الوطني من الرعوية إلى التمكين، واختيار أجود المشاريع والبرامج والمبادرات التي تحقق الاستدامة لأفراد المجتمع، مشيدا بالتكامل وتضافر الجهود التي تجمع الإدارة مع مختلف الجهات بالقطاعين الحكومي والخاص، والتي نتج عنها هذه النجاحات المتواصلة، سعيا من الجميع لخدمة الوطن.