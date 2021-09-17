شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، صلاة الميت على والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز «رحمها الله»، بعد صلاة عصر يوم أمس الخميس، في جامع الفرقان بالدمام.

وأدى الصلاة مع سمو أمير المنطقة الشرقية، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ابن الفقيدة، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

وحضر الصلاة وكيل إمارة المنطقة الشرقية د. خالد البتال، ومسؤولو الدوائر الحكومية، وجمع مع المواطنين.