شكرا لقرائتكم خبر عن 85 حالة كورونا مؤكدة.. و«الصحة» تؤكد مأمونية وفعالية اللقاحات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة، مشددة على ضرورة الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية -بإذن الله- من مضاعفات متحورات الفيروس السريعة الانتشار.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 85 حالة مؤكدة، وتعافي 49 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2382 حالة منها 405 حالات حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 546336 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 535309 حالات. مشيرة إلى تسجيل 5 حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8645 حالة «يرحمهم الله جميعا». ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.