شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ثلاجة فواكه وخضراوات مخالفة للاشتراطات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية غرب الدمام ممثلة بإدارة الأسواق، ثلاجة للفواكه والخضراوات لعدم توفر الاشتراطات الصحية لسلامة الغذاء، مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المنشأة. وواصلت إدارة المراقبة والنظافة بالتعاون مع اللجنة المكونة من «وزارة التجارة، وشركة الكهرباء، والدفاع المدني، وشرطة الدمام، والجوازات»، الجولات المشتركة على المناطق الصناعية «دله»، للتأكد من نظامية المواقع الاستثمارية، وأسفرت عن إغلاق عدة مواقع وإنذار آخرين، مع تطبيق باقي الإجراءات النظامية من قبل الجهات المشتركة. وكانت إدارة الأسواق قد أغلقت معملين للخبز والحلويات لعدم الامتثال للإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى عدم توفر الإجراءات الصحية لسلامة الغذاء، مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات.