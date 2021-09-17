شكرا لقرائتكم خبر عن 13 موظفة ومتطوعة بـ«خيرية سيهات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية بمقرها، الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية، ضمن مبادرة «نأتي إليكم»؛ لتقديم خدماتها لمنسوبات الجمعية، لتقليل الجهد وسرعة الإجراء والخدمة.

وقال المدير التنفيذي لجمعية سيهات، حبيب محيف: إن هذا التعاون مثمر بين الجمعية والأحوال المدنية، فقد سهلت الأمور، وقدمت الخدمات الحكومية ومن ضمنها الأحوال المتنقلة التي تقدمها أحوال القطيف.

وأضاف: استفاد من الخدمة المقدمة من الأحوال المدنية المتنقلة 13 موظفة ومتطوعة لتجديد بطاقة الهوية الوطنية، وتحديث المهنة والمؤهل الدراسي.

وقدم حبيب محيف الشكر لإدارة الأحوال المدنية ممثلا بمكتب محافظة القطيف، لتقديم التسهيلات واختصار الوقت وتقليل الجهد على منسوبات الجمعية بالحضور وتوفير خدمات لهن.