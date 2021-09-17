شكرا لقرائتكم خبر عن ماكينات وتطبيقات ذكية لـ«فرز وتدوير النفايات المنزلية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، مبادرة «فرز النفايات المنزلية وتدويرها»، وبرنامج تحفيز المشاركين، مؤكدا أنها تعد مطلبا ضروريا لاستخدام الطرق المثالية البديلة للطرق غير الصحية في إتلاف الأطعمة والنفايات المنوعة.

وأشار إلى قدرتها على وقف هدر الأموال في طرق التخلص من النفايات، إذ تصرف الدولة ميزانيات كبيرة سنويا لمعالجتها، موجها بضرورة متابعة جودة العمل وسرعة التنفيذ لهذه المبادرة.

وناقش م. الجبير خلال الاجتماع الذي عُقد في قاعة الاجتماعات الرئيسية بالأمانة، أمس، أهم السياسات التي تسهم في جعل المبادرة جاهزة للتطبيق بآليات تحقق أهداف الأمانة، والاستفادة من المبادرة لتتوافق مع إستراتيجياتها وسياساتها، لافتا إلى قرب إطلاق المشروع بالتعاون مع شركات التدوير، ورفع الطاقة الاستيعابية لمعدات ومواقع المبادرة، ووضع برنامج زمني للتطوير بشكل أوسع وضمن مدة زمنية مدروسة، وأن يكون تطبيقها على شرائح واسعة من المجتمع.