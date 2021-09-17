شكرا لقرائتكم خبر عن 1300 جولة رقابية تضبط 113 مخالفة بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 1372 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق ست منشآت مخالفة، وضبط 113 مخالفة، للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق «توكلنا»، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة إنها استقبلت عبر مركز البلاغات 940 عدد 7 بلاغات، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق «توكلنا». وأكدت استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق.