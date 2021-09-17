استقرار أسعار النفط مع تراجع خطر العاصفة الأمريكية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

استقرت أسعار النفط مساء أمس الخميس، بعد أن سجلت أمس أعلى مستوى لها منذ عدة أسابيع، مع ‏انحسار خطر إعصار نيكولاس على إنتاج الخام الأمريكي في خليج المكسيك.

سعر خام برنت

وسجل خام برنت ارتفاعًا بواقع 21 سنتًا أو 0.3 بالمئة عند 75.67 دولار للبرميل.

خام غرب تكساس

وأغلق غرب تكساس الوسيط الأمريكي دون تغيير عند 72.61 دولار للبرميل بعد أن صعد إلى أعلى ‏مستوى منذ الثاني من أغسطس المنصرم.

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