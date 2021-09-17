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تستأنف اليوم الجمعة مباريات الجولة 5 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بثلاث مباريات مصيرية ومهمة، وبالذات للناديين الأهلي والشباب.
التعاون - الرائد
تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ربع على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة .
يملك التعاون نقطتين فقط في حين يملك الرائد 7 نقاط.
ضمك - الشباب
تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ربع على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
يملك ضمك 7 نقاط في حين يملك الشباب 4 نقاط .
الأهلي - الفتح
تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
يدخل الأهلي اللقاء وفي جعبته 4 نقاط في حين يملك الفتح 7 نقاط ، ويبحث الأهلي عن الانتصار الأول في الدوري.الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
"الأهلي" يبحث عن الانتصار الأول في الدوري .. و"ضمك" يلاقي "الشباب"محمد السيّد الخليج 365 2021-09-17
تستأنف اليوم الجمعة مباريات الجولة 5 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بثلاث مباريات مصيرية ومهمة، وبالذات للناديين الأهلي والشباب.
التعاون - الرائد
تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ربع على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة .
يملك التعاون نقطتين فقط في حين يملك الرائد 7 نقاط.
ضمك - الشباب
تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ربع على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
يملك ضمك 7 نقاط في حين يملك الشباب 4 نقاط .
الأهلي - الفتح
تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
يدخل الأهلي اللقاء وفي جعبته 4 نقاط في حين يملك الفتح 7 نقاط ، ويبحث الأهلي عن الانتصار الأول في الدوري.
17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
01:07 AM
الجولة تشهد مباراة ديربي "القصيم" بين الرائد والتعاون
تستأنف اليوم الجمعة مباريات الجولة 5 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بثلاث مباريات مصيرية ومهمة، وبالذات للناديين الأهلي والشباب.
التعاون - الرائد
تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ربع على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة .
يملك التعاون نقطتين فقط في حين يملك الرائد 7 نقاط.
ضمك - الشباب
تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ربع على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
يملك ضمك 7 نقاط في حين يملك الشباب 4 نقاط .
الأهلي - الفتح
تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
يدخل الأهلي اللقاء وفي جعبته 4 نقاط في حين يملك الفتح 7 نقاط ، ويبحث الأهلي عن الانتصار الأول في الدوري.
، "الأهلي" يبحث عن الانتصار الأول في الدوري .. و"ضمك" يلاقي "الشباب" ،
المصدر : الخليج 365
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