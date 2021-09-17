، النصر : "الصليهم" يعود .. و"المشيقح " يدعم الخزانة بـ 300 ألف ريال ،

محمد بن مسعود - الدمام - بدأ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عبدالمجيد الصليهم ، اليوم الخميس ، بتدريبات لياقية خاصة ، تمهيدًا لعودته للتدريبات الجماعية .

وتحت إشراف المدرب البرازيلي "مانو" واصل الأصفر استعداداته لمباراته أمام الاتحاد، السبت المقبل، في قمة منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جانب آخر، قدم أمين مجلس الأعضاء الذهبيين بنادي النصر، العميد فهد المشيقح، دعمًا ماليًا للنادي مقداره ثلاثمائة ألف ريال.

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