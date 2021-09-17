، استقرار أسعار النفط مع تراجع خطر العاصفة الأمريكية ،

محمد بن مسعود - الدمام - سجل خام برنت 75.67 دولارًا للبرميل

استقرت أسعار النفط اليوم بعد أن سجلت أمس أعلى مستوى لها منذ عدة أسابيع، مع ‏انحسار خطر إعصار نيكولاس على إنتاج الخام الأمريكي في خليج المكسيك.‏

وسجل خام برنت ارتفاعًا بواقع 21 سنتًا أو 0.3 بالمائة عند 75.67 دولارًا للبرميل.

وأغلق غرب تكساس الوسيط الأمريكي دون تغيير عند 72.61 دولارًا للبرميل بعد أن صعد إلى أعلى ‏مستوى منذ الثاني من أغسطس الماضى.أسعار النفط