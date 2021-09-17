محمد بن مسعود - الدمام - وثقوا ظهورهم في مقاطع متداولة للترويج لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأن الجهات الأمنية قبضت على أربعة مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، ظهروا في مقاطع فيديو متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي في مشهد احتجاز لأحدهم، وسكب مادة سريعة الاشتعال عليه؛ ما ينطوي على المساس بالنظام العام المجرّم وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك بهدف الترويج لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وأفاد بأنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.شرطة الحدود الشمالية النيابة العامة 17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443 01:14 AM وثقوا ظهورهم في مقاطع متداولة للترويج لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي الحدود الشمالية.. ضبط 4 مواطنين احتجزوا أحدهم وسكبوا عليه مادة سريعة الاشتعال الحدود الشمالية.. ضبط 4 مواطنين احتجزوا أحدهم وسكبوا عليه مادة سريعة الاشتعال صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأن الجهات الأمنية قبضت على أربعة مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، ظهروا في مقاطع فيديو متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي في مشهد احتجاز لأحدهم، وسكب مادة سريعة الاشتعال عليه؛ ما ينطوي على المساس بالنظام العام المجرّم وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك بهدف الترويج لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وأفاد بأنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، الحدود الشمالية.. ضبط 4 مواطنين احتجزوا أحدهم وسكبوا عليه مادة سريعة الاشتعال ،

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