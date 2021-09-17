شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سعر المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام هى الأغلى متريًا في العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تٌعد المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام هى الأغلى متريًا في العالم وتقدر القيمة السعرية للمتر الواحد المطل على المسجد الحرام يبدأ من 500 ألف ويصل إلى 800 ألف ريال سعودي للمتر الواحد والمتر الواحد وهى المساحات المحيطة الملاصقة بالمسجد الحرام وهذا السعر نظرًا لإطلالة تلك المواقع عندما تكون منشآت فندقية على المسجد الحرام.

ويطلق على الفنادق المطلة على المسجد الحرام "قوس المليارات"؛ وذلك نظرًا للقيمة الشرائية التي كانت عليها وأيضًا لقيمة ايجار الغرفة الفندقية خاصة المطلة على المسجد الحرام، وذلك وفقًا لما ذكره مراسل قناة "الإخبارية" أيمن الثبيتي.

أما عن أغلى شقة سكنية بيعت في المنطقة المركزية تقدر بـ 47 مليون ريال سعودي عندما يتم بيع أي شقة سكنية يتم تقدريها بالمتر وليس بالمجمل فهذه المنطقة المركزية تعد الأغلى في العالم من ناحية المتر.