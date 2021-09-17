وفاة شخص وإصابة اثنين بتصادم سيارة بشاحنة في البعيثة بالعقيق

الرياض - محمد عبدالله - توفي شخص وأصيب اثنان، مساء اليوم الخميس، في حادث تصادم على طريق البعيثة بمحافظة العقيق.

وقال المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني: «إنَّ غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا على رقم الطوارئ 997 في تمام الساعة 19:26 اليوم الخميس، يفيد بوقوع حادث تصادم».

وأضاف: «على الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين لهيئة الهلال الأحمر السعودي وعند وصول إحداهما تبين أن سيارة من نوع كامري اصطدمت بموخرة شاحنة».

وأوضح «الزهراني»، أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة وحالة وفاة بالموقع، وتم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية ونقلهما إلى مستشفى العقيق لتلقي العلاج.

وأهاب «الزهراني» بجميع قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر وعدم السرعة أو الإنشغال أثناء القيادة وأهمية ربط حزم الأمان.

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