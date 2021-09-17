نشرة «عاجل».. التحقيق مع الدكتور الجامعي المسيئ وإغلاق مركز لقاحات بالقطيف

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء؛ حيث أحيل الدكتور الجامعي صاحب التسجيل الصوتي المسيء بالطائف للتحقيق، وكشفت الشركة السعودية لصناعة الورق تطورات شبهة التلاعب في 17 مليون ريال بالقيود المحاسبية، وحددت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة موعدًا بديلاً لنظر دعوى ضد شعيل القحطاني.

وفيما يلي تفاصيل النشرة

إحالة الدكتور الجامعي صاحب التسجيل الصوتي المسيء بالطائف للتحقيق

أصدرت جامعة الطائف بيانًا توضيحيًا تعليقًا المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي لأحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الطائف، والمتضمـن عبـارات مسيئة وغير مقبولة تجاه طلابه.

الصحة تحدد «طريقة الوقاية» من مضاعفات متحورات كورونا

أكدت وزارة الصحة، أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، مؤكدة أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من مضاعفات متحورات الفيروس السريعة الانتشار.

«الجزائية» تحدد موعدًا بديلاً لنظر دعوى ضد شعيل القحطاني

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظرًا لتغيب المتهم شعيل بن محمد مسفر القحطاني، حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكين الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الإثنين الموافق 1443/3/5هـ.

«السعودية لصناعة الورق» تكشف تطورات شبهة التلاعب في 17 مليون ريال بالقيود المحاسبية

أوضحت الشركة السعودية لصناعة الورق عن آخر تطورات شبهة التلاعب في القيود المحاسبية للشركة خلال عام2017 م.

أبشر: 5 شروط بخصوص اسم المستخدم لإنشاء حساب جديد

جددت منصة أبشر، اليوم الخميس، التذكير بشروط اسم المستخدم عند إنشاء حساب جديد لديها.

«طقس الجمعة».. سحب رعدية ممطرة ورياح على 5 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لطقس غد الجمعة، تكون سحب الرعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. والمرتفعات الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

غلق محل تفصيل ملابس عسكرية في الخرج وضبط 200 قطعة أنواط ورتب

أعلنت إمارة منطقة الرياض، إغلاق محل تفصيل ملابس عسكرية مخالفة وضبط أكثر من 200 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة في محافظة الخرج.

تغطي 2887 محافظة ومركزًا.. «الاتصالات» تطلق خدمة التجوال المحلي في الرياض والقصيم

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، المرحلة الثانية من خدمة التجوال المحلي، التي ستغطي 2887 محافظة ومركز بمنطقتي الرياض والقصيم، وذلك عقب إطلاق الخدمة في مرحلتها الأولى بمنطقة عسير.

باحث شرعي يحذر: علم الطاقة «خرافات» وأغلب الرُقاة يبيعون «الوهم» لكسب المال

أكد الباحث الشرعي الدكتور تركي الغامدي، أن «علم الطاقة» خرافات وممارسات غير معقولة، لافتًا أيضًا إلى أن أغلب الرقاة الشرعيين يبيعون «الوهم» على الناس لكسب المال.

بالفيديو.. إغلاق مركز لقاحات بالقطيف ومسؤولة توضح الأسباب

تقرر إغلاق مركز اللقاحات التابع لمستشفى الأمير محمد بن فهد بالقطيف.

مقطع يوثق مشاجرة بين فتيات وشاب وحارس أمن يحاول فضها

تشاجر شاب وعدد من الفتيات، فيما حاول أحد حراس الأمن احتواء المشاجرة.

القبض على 4 مقيمين ارتكبوا جريمة جمع الأموال من مخالفي نظام الإقامة بالرياض

ألقت شرطة الرياض، اليوم الخميس، القبض على 4 مقيمين ارتكبوا جريمة جمع الأموال من مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود.

الزعاق يحدد «6 أيام» صالحة لزراعة جميع المحاصيل

حدَّد خبيرُ الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، 6 أيام في العام صالحة لزراعة جميع أنواع المحاصيل.

بالفيديو.. الخطوط السعودية تكشف عن طائراتها المشاركة في العرض الجوي لليوم الوطني

أتمت الخطوط السعودية جاهزيتها للمشاركة في الاستعراض الجوي الكبير «هي لنا دار»، الذي سيقام احتفاءً باليوم الوطني الـ(91) للمملكة، بمشاركة مختلف قطاعات الطيران المدني والعسكري وبإشراف من الهيئة العامة للترفيه.

المجلس الوزاري لمجلس التعاون يؤكد خلال دورته الـ149 أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك

عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، دورته الـ149، بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض اليوم، برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بمشاركة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية

«التعليم»: للمرة الأولى يبدأ العام الدراسي باختبارات تقيس مهارات الطلبة

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تداول تعلن مواعيد إجازة اليوم الوطني وتوقيت عودة العمل

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية «تداول»، أن إجازة اليوم الوطني ستكون يوم الخميس 16/2/1443هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 23/9/2021م

الجيش اليمني: الحوثيون يواجهون ضربات موجعة وهزيمتهم قريبة

قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم الخميس، إن هزيمة الميليشيا الحوثية الإرهابية باتت قريبة؛ حيث تتعرض لضربات موجعة وخسائر كبيرة في مختلف جبهات القتال.

تقرير حقوقي جديد يروي قصص تنكيل إيران بالسجناء حتى الموت

رصدت منظمة العفو الدولية «إمنستي» تورط أجهزة الأمن الإيرانية في ارتكاب عمليات وتعذيب وقتل بحق السجناء داخل المعتقلات، ومقار الاحتجاز.

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وجه قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج، رسالة طمأنة إلى جماهير الزعيم، وذلك بعد خروجه في اللقاء الأخير أمام استقلال طهران، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، بالعكاز، إثر تعرضه لإصابة في المباراة.

عمر السومة يتكفل بنفقات عملية «الهذيلي».. ونادي الفتوة يوجه الشكر

أصدر نادي الفتوة السوري، بيانًا رسميًا، قدم فيه شكره للسوري عمر السومة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تقديمه الدعم المالي لناديه السابق.