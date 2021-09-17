مشهد تمثيلي يوقف 4 مواطنين

صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأن الجهات الأمنية قبضت على (4) مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، ظهروا في مقاطع فيديو متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي في مشهد احتجاز لأحدهم، وسكب مادة سريعة الاشتعال عليه، ما ينطوي على المساس بالنظام العام المجرم وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وذلك بهدف الترويج لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافهم وأتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.



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