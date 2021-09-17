إغلاق ساحة احتفالات رجال الطيب

أدى الإقبال الكبير على مهرجان رجال الطيب إلى إغلاق ساحة الاحتفالات وعدم استقبال المزيد من الزوار الذين قدموا من عدة محافظات بمنطقة عسير
. وقال علي الشهري إنه قدم من محافظة المجاردة للاستمتاع بفعاليات المهرجان، ولكن عندما استقل الباص الخاص بنقل الزوار جاءهم أحد المنظمين وقال إن الساحة امتلات وتم إغلاق كافة المواقع ولن يسمح لأحد بالدخول، ما دعانا إلى العودة من حيث أتينا.
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