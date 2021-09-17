مبادرات لدعم وتدريب أسر الدرعية المنتجة

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وتضمنت مذكرة التفاهم أيضا التعاون في تبادل ومشاركة الدراسات والإحصاءات ذات العلاقة لتحقيق أهداف المبادرات المشتركة، وتمكين وتطوير مجتمع الدرعية؛ من خلال إتاحة فرص للأسر المنتجة وتقديم برامج التدريب في المحافظة، وتوفيرالعروض والخصومات للفئات المستهدفة، والتسويق للفعاليات والمبادرات الخاصة بدعم الفئات المجتمعية.
يذكر أن تطبيق جاهز يعد أحد أهم الشركاء الفاعلين للعديد من الفعاليات والمبادرات المجتمعية والخيرية التي تنظمها الهيئة، والتي كان آخرها مبادرة «جاهزيات الدرعية»، التي قدمت خلالها مئات الأطباق المجانية من المطاعم التي تتميز في المأكولات النجدية، وكذلك العديد من المسابقات والفعاليات خلال رمضان المبارك التي أسهمت بالتعريف بالمعالم التاريخية والتراث الإنساني والثقافي العريق في أرض الملوك والأبطال.
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