أمير مكة يتسلم التقرير السنوي لأعمال الأحوال المدنية

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واستمع خلال استقباله في الإمارة بجدة أمس، مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة بدر الحميد، إلى نبذة عن التقرير الذي يقدم شرحا عن خدمات الوحدات المتنقلة والهادفة لتوفير الخدمة لأكبر شريحة من المستفيدين، حيث قدمت الخدمة لأكثر من 9400 مستفيد ومستفيدة في عدد من محافظات المنطقة، كما جرى استحداث 4 مكاتب في محافظات رابغ والقنفذة والمظيلف.
من جهة أخرى استقبل أمير المنطقة في مقر الإمارة بجدة أمس، مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة المعين حديثا موسى الفيفي. وهنأه، بمناسبة تعيينه - سائلاً الله - له التوفيق في مهام عمله.
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