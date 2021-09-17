شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة يتسلم التقرير السنوي لأعمال الأحوال المدنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، التقرير السنوي لأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة لعام 1442هـ، الذي اشتمل على إحصاءات عن الخدمات المقدمة في محافظات المنطقة.

واستمع خلال استقباله في الإمارة بجدة أمس، مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة بدر الحميد، إلى نبذة عن التقرير الذي يقدم شرحا عن خدمات الوحدات المتنقلة والهادفة لتوفير الخدمة لأكبر شريحة من المستفيدين، حيث قدمت الخدمة لأكثر من 9400 مستفيد ومستفيدة في عدد من محافظات المنطقة، كما جرى استحداث 4 مكاتب في محافظات رابغ والقنفذة والمظيلف.

من جهة أخرى استقبل أمير المنطقة في مقر الإمارة بجدة أمس، مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة المعين حديثا موسى الفيفي. وهنأه، بمناسبة تعيينه - سائلاً الله - له التوفيق في مهام عمله.