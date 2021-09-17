شكرا لقرائتكم خبر برعاية خادم الحرمين.. الرياض تستضيف المنتدى الدولي للأمن السيبراني في فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيستضيف المنتدى عددا من المتحدثين رفيعي المستوى؛ من صناع القرار والسياسات، والمديرين التنفيذيين، والخبراء من المنظمات الدولية، ومختلف القطاعات الحكومية، والمراكز الفكرية والأكاديمية، والمنظمات المؤثرة غير الحكومية، وأبرز الشركات العالمية؛ بما في ذلك شركات التقنية الرائدة.
ويهدف المنتدى إلى فتح آفاق المعرفة حول موضوعات الأمن السيبراني، وتعزيز الاستثمار، وبناء أسس التعاون العالمي في الفضاء السيبراني، بالإضافة إلى تحفيز التطور الاجتماعي والاقتصادي في جوانب الأمن السيبراني.
يذكر أن هذه النسخة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني تأتي استمرارا لخطى النجاح الذي قوبل به الحوار الافتراضي للمنتدى، الذي عقد 7 أبريل الماضي ولاقى نجاحا متميزا، إذ شهد حضورا ومتابعة 250,000 من المهتمين وأصحاب العلاقة من 100 دولة.
وكانت النسخة الأولى من المنتدى، عقدت في فبراير من عام 2020م، خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وأعلن خلالها تبني ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مبادرتين دوليتين هما: مبادرة حماية الأطفال في الفضاء السيبراني، ومبادرة تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني.
مسارات النقاش بالجلسات:
- تطور النظام الدولي في الفضاء السيبراني.
- الوضع الحالي والمستقبلي لتهديدات الأمن السيبراني.
- الحلول الآمنة المبتكرة.
- الجوانب البشرية للأمن السيبراني ومستقبل العمل.
- الاستفادة من قوى السوق والحوافز الاقتصادية.
- تعزيز الصمود السيبراني.
كانت هذه تفاصيل خبر برعاية خادم الحرمين.. الرياض تستضيف المنتدى الدولي للأمن السيبراني في فبراير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.