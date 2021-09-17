شكرا لقرائتكم خبر برعاية خادم الحرمين.. الرياض تستضيف المنتدى الدولي للأمن السيبراني في فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنظم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 1 - 2 فبراير المقبل، المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022، حضوريا في مدينة الرياض؛ تحت عنوان» إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية» (Rethinking the Global Cyber Order)، وذلك انطلاقا من مهماتها بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه.

وسيستضيف المنتدى عددا من المتحدثين رفيعي المستوى؛ من صناع القرار والسياسات، والمديرين التنفيذيين، والخبراء من المنظمات الدولية، ومختلف القطاعات الحكومية، والمراكز الفكرية والأكاديمية، والمنظمات المؤثرة غير الحكومية، وأبرز الشركات العالمية؛ بما في ذلك شركات التقنية الرائدة.

ويهدف المنتدى إلى فتح آفاق المعرفة حول موضوعات الأمن السيبراني، وتعزيز الاستثمار، وبناء أسس التعاون العالمي في الفضاء السيبراني، بالإضافة إلى تحفيز التطور الاجتماعي والاقتصادي في جوانب الأمن السيبراني.

يذكر أن هذه النسخة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني تأتي استمرارا لخطى النجاح الذي قوبل به الحوار الافتراضي للمنتدى، الذي عقد 7 أبريل الماضي ولاقى نجاحا متميزا، إذ شهد حضورا ومتابعة 250,000 من المهتمين وأصحاب العلاقة من 100 دولة.

وكانت النسخة الأولى من المنتدى، عقدت في فبراير من عام 2020م، خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وأعلن خلالها تبني ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مبادرتين دوليتين هما: مبادرة حماية الأطفال في الفضاء السيبراني، ومبادرة تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني.

مسارات النقاش بالجلسات:

