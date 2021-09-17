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محمد بن مسعود - الدمام - أطلق القطاع الصحي بمحافظة ينبع ممثلاً بمستشفى ينبع العام خدمة الواتساب الخاصة بحجز وإعادة المواعيد في العيادات الخارجية والذي يعنى بخدمة حجز المواعيد بالمستشفى من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الرابعة مساء على الرقم 0143223555.
يذكر أن القطاع الصحي بمحافظة ينبع ممثلاً بمستشفى ينبع العام فعل خدمة الزيارة الافتراضية للمنومين في المستشفى حرصاً على سلامة الجميع، وذلك بالتواصل عن طريق الواتس أب على الرقم 0143221077 حيث تساهم هذه الخدمة في تطبيق المعايير لمكافحة العدوى ومنع انتشار فيروس كورونا.
كما نجح المستشفى في إيصال الدفعات من الأدوية للمرضى إلى منازلهم عن طريق خدمة البريد السعودي وفي حال الحاجة إلى خدمة إعادة صرف وتوصيل الدواء إلى العنوان الوطني عن طريق الواتس آب على الرقم 0143903536.
وتأتي تلك الخطوة ضمن الاتفاقية النوعية التي أبرمتها وزارة الصحة ومؤسسة البريد السعودي لتوصيل الأدوية لمنازل المرضى التابعين لمستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الصحية، والتي يستفيد منها مرضى الرعاية المنزلية ومرضى ذوي الإعاقة والمرضى ذوو الأمراض المزمنة ومرضى العيادات الافتراضية.
17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443 12:58 AM"ينبع العام" يطلق خدمة الواتساب لحجز وإعادة المواعيد للعيادات الخارجية
أطلق القطاع الصحي بمحافظة ينبع ممثلاً بمستشفى ينبع العام خدمة الواتساب الخاصة بحجز وإعادة المواعيد في العيادات الخارجية والذي يعنى بخدمة حجز المواعيد بالمستشفى من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الرابعة مساء على الرقم 0143223555.
يذكر أن القطاع الصحي بمحافظة ينبع ممثلاً بمستشفى ينبع العام فعل خدمة الزيارة الافتراضية للمنومين في المستشفى حرصاً على سلامة الجميع، وذلك بالتواصل عن طريق الواتس أب على الرقم 0143221077 حيث تساهم هذه الخدمة في تطبيق المعايير لمكافحة العدوى ومنع انتشار فيروس كورونا.
كما نجح المستشفى في إيصال الدفعات من الأدوية للمرضى إلى منازلهم عن طريق خدمة البريد السعودي وفي حال الحاجة إلى خدمة إعادة صرف وتوصيل الدواء إلى العنوان الوطني عن طريق الواتس آب على الرقم 0143903536.
وتأتي تلك الخطوة ضمن الاتفاقية النوعية التي أبرمتها وزارة الصحة ومؤسسة البريد السعودي لتوصيل الأدوية لمنازل المرضى التابعين لمستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الصحية، والتي يستفيد منها مرضى الرعاية المنزلية ومرضى ذوي الإعاقة والمرضى ذوو الأمراض المزمنة ومرضى العيادات الافتراضية.
، "ينبع العام" يطلق خدمة الواتساب لحجز وإعادة المواعيد للعيادات الخارجية ،
المصدر : الخليج 365
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