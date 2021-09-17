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أعلنت السفارة الإماراتية في بريطانيا، اليوم (الخميس)، أن الإمارات ستستثمر 10 مليارات جنيه إسترليني في قطاعات البنية التحتية والطاقة النظيفة والتقنية بالمملكة المتحدة، خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشارت السفارة الإماراتية عبر "تويتر"، إلى أن هذا التوسع في وحدة شراكات الاستثمارات السيادية، يمثل خطوة كبرى للأمام في علاقة البلدين.
الإمارات تستثمر 10 مليارات جنيه إسترليني في بريطانياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-16
أعلنت السفارة الإماراتية في بريطانيا، اليوم (الخميس)، أن الإمارات ستستثمر 10 مليارات جنيه إسترليني في قطاعات البنية التحتية والطاقة النظيفة والتقنية بالمملكة المتحدة، خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشارت السفارة الإماراتية عبر "تويتر"، إلى أن هذا التوسع في وحدة شراكات الاستثمارات السيادية، يمثل خطوة كبرى للأمام في علاقة البلدين.
16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
09:52 PM
توظف في البنية التحتية والطاقة النظيفة والتقنية
أعلنت السفارة الإماراتية في بريطانيا، اليوم (الخميس)، أن الإمارات ستستثمر 10 مليارات جنيه إسترليني في قطاعات البنية التحتية والطاقة النظيفة والتقنية بالمملكة المتحدة، خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشارت السفارة الإماراتية عبر "تويتر"، إلى أن هذا التوسع في وحدة شراكات الاستثمارات السيادية، يمثل خطوة كبرى للأمام في علاقة البلدين.
، الإمارات تستثمر 10 مليارات جنيه إسترليني في بريطانيا ،
المصدر : الخليج 365
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