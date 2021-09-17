محمد بن مسعود - الدمام - سقطت بالقرب منها دون خسائر بشرية سقطت عدة صواريخ اليوم (الخميس) على منطقة شمال غرب العاصمة كابل، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أفغانية. وبين شهود عيان أن الحادث وقع بالقرب من محطة الطاقة الكهربائية في منطقة خير خانة، وفقاً لـ"روسيا اليوم". ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية. استهداف صاروخي لمحطة طاقة كهربائية في كابول صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-16 سقطت عدة صواريخ اليوم (الخميس) على منطقة شمال غرب العاصمة كابل، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أفغانية. وبين شهود عيان أن الحادث وقع بالقرب من محطة الطاقة الكهربائية في منطقة خير خانة، وفقاً لـ"روسيا اليوم". ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية. 16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443 09:18 PM سقطت بالقرب منها دون خسائر بشرية سقطت بالقرب منها دون خسائر بشرية سقطت عدة صواريخ اليوم (الخميس) على منطقة شمال غرب العاصمة كابل، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أفغانية. وبين شهود عيان أن الحادث وقع بالقرب من محطة الطاقة الكهربائية في منطقة خير خانة، وفقاً لـ"روسيا اليوم". ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية. ، استهداف صاروخي لمحطة طاقة كهربائية في كابول ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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