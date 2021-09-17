، الرئيس الأمريكي يرفض الدعوات بإقالة رئيس الأركان ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب عن ثقته الكاملة في "ميلي"

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم "الخميس"، دعوات تقدم بها جمهوريون لإقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أن الرئيس بايدن أعلن ثقته الكاملة بقيادة الجنرال "ميلي" ووطنيته ووفائه للدستور؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".

وانطلقت الدعوات بعزل "ميلي" بعد نشر مقتطفات من كتاب جديد للكاتبين بوب ودورد وروبرت كوستا، يذكران فيه إجراء "ميلي" اتصالين بنظيره الصيني خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، عبّر فيهما عن مخاوفه حول الحالة العقلية للرئيس السابق حينذاك.

وعقب نشر هذه المقتطفات توالت دعوات من الجمهوريين تؤكد أن الجنرال مارك ميلي حاول تقويض السلطة المدنية على الجيش في هذين الاتصالين.