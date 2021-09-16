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مكافحة المخدرات: ضبط مواطن تلقى 51 كج من الحشيش

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الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، وبالتنسيق مع حرس الحدود بمنطقة نجران، أسفرت عن القبض على مواطن لتلقيه كمية كبيرة من الحشيش المخدر.

وبلغت الكمية (51) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، وقد أُوقف واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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