شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة المخدرات: ضبط مواطن تلقى 51 كج من الحشيش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، وبالتنسيق مع حرس الحدود بمنطقة نجران، أسفرت عن القبض على مواطن لتلقيه كمية كبيرة من الحشيش المخدر.

وبلغت الكمية (51) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، وقد أُوقف واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.