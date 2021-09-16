طقس الجمعة.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الجمعة تقلبات جوية بعدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية بمشيئة الله تعالى نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

سحب رعدية ممطرة

في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة. تصل إلى 48كم/ساعة على الأجزاء الشمالية، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف تصل إلى 3 أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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