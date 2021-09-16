شكرا لقرائتكم #عاجل | تدمير 4 مسيرات مفخخة وصاروخ باليستي أطلقها الميليشيات الحوثية نحو جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-17 #عاجل | تدمير 4 مسيرات مفخخة وصاروخ باليستي أطلقها الميليشيات الحوثية نحو جازان متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن تحالف دعم الشرعية، اعتراض وتدمير ما مجموعه ٤ طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا نحو جازان. كما أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بجازان. وأكد التحالف على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية لما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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