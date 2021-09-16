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ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء إسبانيا

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شكرا لقرائتكم ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء إسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-17

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء إسبانيا

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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