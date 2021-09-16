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اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه جازان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16

اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه جازان

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية، مساء اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا نحو جازان.

وندد التحالف بمحاولات مليشيا الحوثي العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.

وأكد التحالف أن محاولات المليشيا كافة بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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