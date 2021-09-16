شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16
وأكد التحالف أن محاولات المليشيا كافة بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها.
اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه جازان
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن تحالف دعم الشرعية، مساء اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا نحو جازان.
وندد التحالف بمحاولات مليشيا الحوثي العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.
وأكد التحالف أن محاولات المليشيا كافة بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها.
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