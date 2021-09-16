اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه جازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية، مساء اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا نحو جازان.

وندد التحالف بمحاولات مليشيا الحوثي العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.

وأكد التحالف أن محاولات المليشيا كافة بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها.

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