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فيديو .. القبض على مقيم نشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات جنسية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16

فيديو .. القبض على مقيم نشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات جنسية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض أنه تم إلقاء القبض على مقيم قام بنشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات جنسية مخالفة للآداب العامة.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية قبضت على مقيم من الجنسية السورية، في العقد الثاني من العمر، لنشره مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات جنسية مخالفة للآداب العامة.

وأضاف متحدث شرطة الرياض أنه تم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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