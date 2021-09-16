بدء التقديم في برنامج التدريب لوظائف الأمن السيبراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني باب التقديم في برنامج التدريب للتأهيل للتوظيف في الأمن السيبراني.

وأوضحت أن استقبال طلبات التقديم بدأ من أمس ويستمر حتى الأربعاء 29 سبتمبر الحالي.

ويهدف البرنامج، الذي تقدمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ضمن اتفاقية تعاون بينهما، إلى تدريب 500 من الخريجين والخريجات وتأهيلهم بالمهارات اللازمة لوظائف الأمن السيبراني من خلال برنامج تدريبي مكثف يمتد لـ6 أشهر.

ويشتمل البرنامج على دورات تدريبية متخصصة وتمارين سيبرانية وتدريب على رأس العمل واختبارات للشهادات الاحترافية في الأمن السيبراني.

وتشرف الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني التابعة للهيئة على تنفيذ البرنامج بالتعاون مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).

ويشترط البرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحديث التخرج من الكليات والجامعات المحلية أو الخارجية في تخصصات الأمن السيبراني، أو علوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، أو التخصصات ذات العلاقة. كما يشترط للقبول في هذا البرنامج أن يكون المتقدم من الباحثين عن وظيفة وأن يكون مسجلا في البوابة الوطنية للعمل «طاقات» بالإضافة إلى اجتيازه لاختبارات التقييم والمفاضلة.

وتعمل الهيئة على التنسيق مع جميع الجهات الوطنية للاستفادة من هذا البرنامج في سد الاحتياج الوظيفي لديها في هذا المجال من خلال استقطاب خريجي البرنامج وتوفير فرص وظيفية لهم.