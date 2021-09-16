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محمد بن مسعود - الدمام - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443 11:48 PMولي العهد يستعرض مع رئيس وزراء إسبانيا سبل تعزيزها العلاقات بين البلدين
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
، سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسبانيا ،
المصدر : الخليج 365
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