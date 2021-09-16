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خالفت إدارة مرور العاصمة المقدسة، مساء اليوم، شاحنتين تتبعان جهة خدماتية بعد رصدهما ظهر اليوم وهما تخالفان أنظمة السير.
وتفصيلاً، قاد قائدا الشاحنتين ظهر اليوم بطريقة متهورة بالتنقل بين المسارات والتجاوز من أقصى اليسار وإغلاق المسارات كاملة، معرضين سلامة مرتادي الطريق للخطر.
وأوقفت دوريات المرور الشاحنتين، وطبقت بحقهما العقوبة المقررة نظاماً.
المرور المرور السعودي
16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443 11:43 PM
طبقت بحقهما العقوبة المقررة نظاماً"مرور مكة" يخالف شاحنتين خالفتا تعليمات السير وتجاوزتا من أقصى اليسار
خالفت إدارة مرور العاصمة المقدسة، مساء اليوم، شاحنتين تتبعان جهة خدماتية بعد رصدهما ظهر اليوم وهما تخالفان أنظمة السير.
وتفصيلاً، قاد قائدا الشاحنتين ظهر اليوم بطريقة متهورة بالتنقل بين المسارات والتجاوز من أقصى اليسار وإغلاق المسارات كاملة، معرضين سلامة مرتادي الطريق للخطر.
وأوقفت دوريات المرور الشاحنتين، وطبقت بحقهما العقوبة المقررة نظاماً.
، "مرور مكة" يخالف شاحنتين خالفتا تعليمات السير وتجاوزتا من أقصى اليسار ،
المصدر : الخليج 365
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