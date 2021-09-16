محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار بتكليف مشاري بن سليمان المرمش مديراً عاماً للإدارة العامة لتمكين فروع التنمية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يشار إلى أن "المرمش" يعد من الكفاءات الإدارية المتميزة، وسبق أن عمل مديراً عاماً للدعم التنموي في المناطق بالوزارة. 16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443 11:41 PM "المرمش" مديراً لتمكين فروع التنمية الإجتماعية بالموارد البشرية "المرمش" مديراً لتمكين فروع التنمية الإجتماعية بالموارد البشرية صدر قرار بتكليف مشاري بن سليمان المرمش مديراً عاماً للإدارة العامة لتمكين فروع التنمية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يشار إلى أن "المرمش" يعد من الكفاءات الإدارية المتميزة، وسبق أن عمل مديراً عاماً للدعم التنموي في المناطق بالوزارة. الكلمات المفتاحية ، "المرمش" مديراً لتمكين فروع التنمية الإجتماعية بالموارد البشرية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "المرمش" مديراً لتمكين فروع التنمية الإجتماعية بالموارد البشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.