- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 155,882 إصابة جديدة و 1,942 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 41,593,179، فيما بلغ عدد الوفيات 666,440 حالة.
أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية
16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443 11:42 PM
إجمالي الإصابات بلغ 41,593,179والوفيات 666,440 شخصاًالولايات المتحدة تسجّل 155,882 إصابة جديدة و1,942 وفاة بكورونا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 155,882 إصابة جديدة و 1,942 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 41,593,179، فيما بلغ عدد الوفيات 666,440 حالة.
، الولايات المتحدة تسجّل 155,882 إصابة جديدة و1,942 وفاة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تسجّل 155,882 إصابة جديدة و1,942 وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.