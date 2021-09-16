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قالت صحة جازان إن أطباء القسطرة القلبية بمركز القلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر نجح في زراعة صمام أورطي عن طريق القسطرة القلبية التداخلية دون الحاجة إلى إجراء عملية قلب مفتوح تكللت بالنجاح .
وتفصيلاً، بيّنت الصحة أن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ وكانت تعاني بسبب ضيق شديد في التنفس وبعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة من قِبل الفريق الطبي تبين أن المريضة تعاني بسبب ضيق شديد في الصمام الأورطي، حيث تقرر على الفور إجراء عملية زراعة صمام وذلك عن طريق القسطرة القلبية التداخلية بدلاً من إجراء عملية قلب مفتوح، حيث تكللت العملية بالنجاح وبعد متابعة حالة المريضة وتحسن حالتها الصحية غادرت المستشفى ولله الحمد.
وأكدت "صحة جازان" أن مركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر يعد من المراكز المتقدمة والمتطورة، إذ يضم نخبة عالية من الكوادر الطبية ومجهز بأحدث التجهيزات الطبية المتقدمة والمتطورة، حيث تعد هذه العملية الخامسة من نوعها تجرى عن طريق القسطرة القلبية دون الحاجة إلى إجراء عمليات القلب المفتوح، وذلك في تشديد على السعي الحثيث والجهود المبذولة من قِبل صحة جازان التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات ذات الجودة العالية لمرضى القلب بمنطقة جازان.صحة جازان
16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443 11:41 PM
تعد هذه العملية الخامسة من نوعها التي أُجريت بمستشفى "محمد بن ناصر"نجاح زراعة صمام أورطي بالقسطرة القلبية التداخلية لـ"سبعينية" بجازان
قالت صحة جازان إن أطباء القسطرة القلبية بمركز القلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر نجح في زراعة صمام أورطي عن طريق القسطرة القلبية التداخلية دون الحاجة إلى إجراء عملية قلب مفتوح تكللت بالنجاح .
وتفصيلاً، بيّنت الصحة أن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ وكانت تعاني بسبب ضيق شديد في التنفس وبعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة من قِبل الفريق الطبي تبين أن المريضة تعاني بسبب ضيق شديد في الصمام الأورطي، حيث تقرر على الفور إجراء عملية زراعة صمام وذلك عن طريق القسطرة القلبية التداخلية بدلاً من إجراء عملية قلب مفتوح، حيث تكللت العملية بالنجاح وبعد متابعة حالة المريضة وتحسن حالتها الصحية غادرت المستشفى ولله الحمد.
وأكدت "صحة جازان" أن مركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر يعد من المراكز المتقدمة والمتطورة، إذ يضم نخبة عالية من الكوادر الطبية ومجهز بأحدث التجهيزات الطبية المتقدمة والمتطورة، حيث تعد هذه العملية الخامسة من نوعها تجرى عن طريق القسطرة القلبية دون الحاجة إلى إجراء عمليات القلب المفتوح، وذلك في تشديد على السعي الحثيث والجهود المبذولة من قِبل صحة جازان التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات ذات الجودة العالية لمرضى القلب بمنطقة جازان.
، نجاح زراعة صمام أورطي بالقسطرة القلبية التداخلية لـ"سبعينية" بجازان ،
المصدر : الخليج 365
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