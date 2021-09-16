شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. استشاري: أنقذوا من يعانون نفسيًا من مدربي الحياة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

حذر استشاري الطب النفسي المساعد بجامعة الطائف، حسين آل عماد، ممن يطلقون على أنفسهم "مدربي الحياة" أو "مدربي الطاقة".

وأكد أن هدف هؤلاء الفئة من الأشخاص هو الكسب المادي فقط وتحقيق مصالحهم الشخصية، مستشهدًا على صحة ذلك بقصة مدرب طلب من امرأة أن تطلب الطلاق من زوجها، ليقوم بالزواج منها، وذلك بحسب ما ذكره في قناة "الإخبارية".

وأكد أن مدربي الطاقة يستغلون نقاط الضعف عند الأشخاص من أجل تحقيق مصالحهم، داعيًا إلى إنقاذ من يعانون نفسيا من مدربي الحياة.