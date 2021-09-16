شكرا لمتابعة خبر عن باحثة اقتصادية : تخصصات دراسية معينة ستختفي خلال سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قالت باحثة اقتصادية، سارا الضراب، إنه خلال السنوات القليلة المقبلة ستنتهي تخصصات دراسية معينة وتظهر أخرى أكثر ديناميكية وتفاعل مع الواقع وسوق العمل.

وتوقعت أن يشهد قطاع التعليم خلال العشرين عاما القادمة تغيرات جذرية، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة " روتانا خليجية".

وأكدت أن برنامج تنمية القدرات البشرية سيكون تطبيقه سهل في المملكة، خاصة وأن العديد من المواطنين يمتلكون قدرات ومهارات جيدة.