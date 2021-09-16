شكرا لمتابعة خبر عن خبيرة تعليم : رياض الأطفال أهم ملف في برنامج تنمية القدرات البشرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المدير التنفيذي لمنصة أعناب لتدريب المعلمين، منيرة جمجوم، أن رياض الأطفال أهم ملف في برنامج تنمية القدرات البشرية.

وأضافت أن رياض الأطفال سيحدث نقلة نوعية في تنمية الإنسان والتنمية البشرية في المملكة، وذلك بحسب ما ذكرته في قناة "العربية".

وأشارت إلى أن الأبحاث أثبتت أن الاستثمار في فترة رياض تؤثر على نسبةالتحاق الإنسان بالجامعة، وسعادته.

وأضافت أن البرنامج يركز على الأشخاص ذوي الإعاقة والموهوبين، ودمجهم في المجتمع في المدارس.