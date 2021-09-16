شكرا لمتابعة خبر عن "اقتصادي" يوضح الطريقى المثلى لتعامل المستهلكين مع موظفي خدمة العملاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

نشر الخبير الاقتصادي أحمد الشهري "مقطع فيديو" يوثق فيه تعامل بعض مستهلكي الخدمات بإساءة مع موظفي خدمة العملاء الخاصة بالشركات.

وكتب "الشهري" معلقًا على الفيديو: "مع تحفظي الشديد على بعض العبارات، الشركات عليه مسوؤلية منع تصادم مستهلكي الخدمات مع شركاتهم".

وأضاف: "وفي نفس الوقت هناك مسوؤلية اخلاقية على المستهلكين في التحدث بمنطق ولطف إلى أقصى درجة والتصعيد إللا المنظم الحكومي بطريقة سريعة لأنها مؤشرات على الشركات من الهيئات".