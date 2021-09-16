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"اقتصادي" يوضح الطريقى المثلى لتعامل المستهلكين مع موظفي خدمة العملاء

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

نشر الخبير الاقتصادي أحمد الشهري "مقطع فيديو" يوثق فيه تعامل بعض مستهلكي الخدمات بإساءة مع موظفي خدمة العملاء الخاصة بالشركات.

وكتب "الشهري" معلقًا على الفيديو: "مع تحفظي الشديد على بعض العبارات، الشركات عليه مسوؤلية منع تصادم مستهلكي الخدمات مع شركاتهم".

وأضاف: "وفي نفس الوقت هناك مسوؤلية اخلاقية على المستهلكين في التحدث بمنطق ولطف إلى أقصى درجة والتصعيد إللا المنظم الحكومي بطريقة سريعة لأنها مؤشرات على الشركات من الهيئات".

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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