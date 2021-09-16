شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. استشاري : مرض ألزهايمر لا يصيب الذاكرة فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال استشاري أمراض كبار السن، محمد خشيم، إن مرض ألزهايمر ليس في الذاكرة فقط، وإنما يطال أجزاء أخرى من الإدراك.

وأوضح أن مريض ألزهايمر ينسى أيضا اللغات التي تعلمها، أو بعض المهارات الوظيفية التي يعرفها مثل استخدام الحاسب الآلي، مضيفا أن احتمالات الإصابة بالخرف تتضاعف إذا كان أحد أفراد العائلة أصيب به، وذلك بحسب ما قاله في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".

من جهتها، قالت المدير التنفيذي للجمعية السعودية لمرض الزهايمر، رنا المرعي، أن تأسيس الجمعية جاء بفضل سيدات كانوا يعانون من آثار هذا المرض الذي ظهر داخل أفراد عائلتهن.

وأضافت أن الجمعية حرصت على عقد شراكات ووضعت استراتيجية، وبذلت كل جهودها في إطار التوعية بهذا المرض وعلاجه.