شكرا لمتابعة خبر عن باحث شرعي: الرقاة الشرعي يبيعون الوهم للناس لكسب المال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد الباحث الشرعي الدكتور تركي الغامدي، أن علم الطاقة خرافات وممارسات غير معقولة، مشيرًا إلى أن أغلب الرقاة الشرعيين يبعيون "الوهم" للناس من أجل المكاسب المادية.

وقال "الغامدي": "شرعًا التفائل موجود وهذه قواعد ممتازة ونحن نحتاج إلى التفاؤل والأمل لكن أن تنقلب هذه إلى خرافات وممارسات لا معقولة فهذا غير صحيح فالعلاج بالطاقة أصبح بيزنس"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وأضاف: "نقول إياكم وبائعي الوهم من يقول لك أن هناك سحر ويجلب لك ما تريد ويصرف عنك الشر هذا كلام فاضي وكذلك الرقاة الشرعيين يبيعون الوهم على الناس".