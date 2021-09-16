«التعليم»: للمرة الأولى يبدأ العام الدراسي باختبارات تقيس مهارات الطلبة

الرياض - محمد عبدالله - قالت المتحدثة باسم التعليم العام ابتسام الشهري، إنه للمرة الأولى يبدأ العام الدراسي باختبارات تقيس مهارات الطلبة ومستوى تحصيلهم، من خلال منصة اختبارات مركزية غير مسبوقة.

وأكدت، عبر حسابها بتويتر، اليوم الخميس، أن الاختبارات في المواد الدراسية (اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية) استفاد منها 3.5 مليون طالب وطالبة من الصف الثاني الابتدائي إلى السنة الأولى المشتركة في الثانوية على مدى أسبوعين.

ووجهت الشهري الشكر إلى الأسر وأولياء الأمور لتعاونهم، وللمعلمين والمعلمات على جهودهم المخلصة.

وأكدت أن أهداف اختبارات تقيس مهارات الطلبة الوقوف على مستوى تحصيل الطلاب والطالبات من المعارف والمهارات خلال العام الدراسي الماضي، دعم عمليات تقويم المعلمين والمعلمات لطلابهم وطالباتهم، المساهمة في اتخاذ القرارات التعليمية المناسبة للطلبة، ووضع خطط تدريسية لتعزيز معارف ومهارات الطلاب والطالبات.

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