«الصحة» توضح تأثير وفوائد المناعة بعد تلقي لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة، أن تأثير وفوائد المناعة بعد تلقي لقاح كورونا، تتفوق بمراحل عديدة عن المناعة التي تتشكل بعد الإصابة، وذلك في مختلف النواحي.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في تويتر، أن المناعة بعد التطعيم ضد كورونا تمنع غالبا حدوث المرض الشديد، وتخفض أيضًا احتمالات الإصابة بالمرض ومضاعفاته طويلة الأمد، وكذلك تقرر انتقال العدوى في المجتمع.

بينما المناعة بعد الإصابة بعدوى كورونا ترتفع معها احتمالية الأعراض شديدة تستدعي التنمويم، وكذلك تزيد احتمالية المضاعفات طويلة الأمد، وأيضًا تزيد من سرعة انتقال العدوى إلى الآخرين.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة، أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، مؤكدة أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من مضاعفات متحورات الفيروس السريعة الانتشار.

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