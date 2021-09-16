المرور يوضح الإجراء المطلوب للاعتراض على المخالفة حال عدم دقة التصوير

الرياض - محمد عبدالله - أوضح المرور السعودي الإجراء المطلوب للاعتراض على مخالفة «عدم ربط حزام الأمان» في حالة عدم دقة التصوير.

وقال «المرور»، إن المستفيد يمكنه مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.

جاء ذلك ردًا على استفسار ورد لحساب «المرور السعودي» بموقع تويتر، قالت فيه إحدى المستفيدات: وقعت بحقي مخالفة عدم ربط الحزام رغم ربطي له، لكنها وقعت بسبب عدم دقة تصوير الكاميرا لعدم وضوح لون الحزام وطريقة جلوسي بالسيارة وسويت اعتراض وتم رفضه.. فما الحل؟

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