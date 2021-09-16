الزعاق يحدد «6 أيام» صالحة لزراعة جميع المحاصيل

الرياض - محمد عبدالله - حدَّد خبيرُ الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، 6 أيام في العام صالحة لزراعة جميع أنواع المحاصيل.

وقال الزعاق، إن الزراعة تنقسم إلى 3 أقسام زراعة صيفية (تكون في موسم الربيع) وزراعة شتوية (تكون في موسم الخريف) وزراعة مختلطة وهي 6 أيام تصلح لزراعة جميع المحاصيل الشتوية والصيفية.

وتابع إن الـ«6» أيام الصالحة لزراعة جميع المحاصيل تشمل 3 أيام من آخر موسم «الشبط»، وأول 3 أيام من أول موسم العقارب (الثلث الأول من فبراير).

واستكمل: إنَّ الغرس لا يكون إلا في موسمه فغرس الشتاء يكون في موسم الخريف وغرس الصيف يكون في موسم الربيع.

وتابع: يبدأ خلال هذه الأيام موسم الزراعة الشتوية وخاصة الورقيات وغرس جميع الشتلات (خصوصًا الحمضيات والنخيل)، لأن الأرض الآن «مستريحة» والأجواء ناعمة.

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