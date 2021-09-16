الأمير فيصل بن فرحان يستعرض تعزيز التنسيق الثنائي مع وزير الخارجية العراقي

الرياض - محمد عبدالله - التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، نظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض اليوم.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك وكل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

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