ما هي خدمة التجوال المحلي؟

تمكن خدمة التجوال المحلي المستخدمين من تغيير الشبكة إلى مقدم خدمة آخر في حال عدم توافر تغطية لمقدم الخدمة الأساسي، دون أي رسوم إضافية على المستخدم. الخدمات المتاحة في التجوال - الإنترنت. - الخدمات الصوتية. - الرسائل النصية. الأهداف - تنوع الخيارات للمستخدمين. - ضمان استمرارية الخدمة في الهجر والقرى. - تعزيز المنافسة بين مقدمي الخدمة. يستهدف التجوال - 21 ألف قرية وهجرة. - 147 محافظة. - 5 ملايين نسمة.



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