النيابة العامة توضح المقصود بجريمة التحرش والعقوبات المقررة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت النيابة العامة، أن جريمة التحرش هي كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت.

العقوبات المقررة

وأوضحت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن جريمة التحرش تشمل أيضًا وسائل التقنية الحديثة.

وتشمل العقوبة ما يلي:

– السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات

– غرامة مالية تصل إلى ثلاثمائة ألف ريال

– نشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المدان حال اكتسابه للصفة النهائية



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